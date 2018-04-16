تفاصيل لقاء لجنة التعليم بالبرلمان مع وفد جامعة السنوسي الإسلامية

التقى نائب رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب خليفة الدغاري، اليوم الأحد، مع وكيل الشؤون العلمية بجامعة محمد بن علي السنوسي للشؤون العلمية، فرج المهدى، والوفد المرافق له، لمتابعة إجراءات عرض مشروع قانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية مع لجنة التعليم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وكشف الموقع الرسمي لمجلس النواب، أن لجنة شؤون التعليم استلمت المشروع ووعدت باتخاذ الإجراءات المعتادة بعرض على أعضاء اللجنة واتخاذ ما يلزم بالخصوص.

ومن جهة أخرى أكد الدغاري، أن القانون رقم (02) لسنة 2018 بشأن الجامعات قد تمت المصادقة عليه يوم أمس الأحد الموافق 15 ابريل 2018 , والذي ينظم الجامعات العامة والخاصة والجامعات المفتوحة ومؤسسات التعليم التقني وبقية مؤسسات البحث العلمي بقوانين خاصة.

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