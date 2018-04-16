وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية يتفقد جهاز الإمداد الطبي الرئيسي بنغازي

بنغازي 16 ابريل 2018 ( وال ) – أجرى وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية بالحكومة المؤقتة، المهندس نوري الورفلي أمس الأحد , جولة تفقدية لـجهاز الإمداد الطبي الرئيسي بنغازي بمنطقة بوعطني.

ورافق الوكيل في جولته رئيس مجلس الإدارة الدكتور صالح الأوجلي، ومدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة المؤقتة، معتز الطرابلسي، و مدير إدارة الشؤون الإدارية و المالية بالجهاز، الأستاذ جمال الغزالي .

وجاءت الجولة في إطار متابعة سير العمل والاطلاع على أخر المستجدات والتطورات في صيانة واستكمال المبنى الإداري لإدارة جهاز الإمداد الطبي بمنطقة بوعطني بمدينة بنغازي.

يشار إلى أنه تم البدء في أعمال صيانة المخازن الطبية والمقرات الإدارية لجهاز الإمداد في منطقة بوعطني خلال شهر مارس من العام الحالي، وذلك عقب تعرض مقر الجهاز لأضرار مادية نتيجة الحرب على الإرهاب التي شهدتها منطقة بوعطني .(وال _بنغازي ) ر إ / س ع

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