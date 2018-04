السفير الإيطالي: ليبيا دولة مؤسساتية ونعمل على استقرارها

المتوسط:

قال السفير الإيطالي جوزيبي بيروني، إن الحوار و تقاسم السلطة في لييبا هي السبيل الوحيد لإخراج ليبيا من حالة التشتت الحالية.

وأضاف خلال حوار لصحيفة L’Eco di Bergamo الفرنسية، نشرت أجزاء منه السفارة الإيطالية على حسابها الرسميي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن ليبيا ليست دولة فاشلة، بل دولة مؤسساتية تسعى لبسط هيبة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدا أن إيطاليا تعمل على دعم عملية الاستقرار.

وتابع بيروني، الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية لا يعني توطين المهاجرين في ليبيا و لا زيادة مخاطر الانتهاكات و إنما يعني مساعدتهم في العودة إلى بلدانهم أو نقلهم إلى دول ثالثة.

وكان السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، قد أكد في تصريحات سابقة له، أن ما تحتاج إليه البلاد هو البدء في عملية المصالحة الوطنية من أجل إجراء انتخابات تسهم في استقرار البلاد، و أن الليبيين يطمحون لإقامة ديمقراطية فعالة تعمل على حل جميع المشاكل التي تواجه البلاد وبمساعدة الشعب.

