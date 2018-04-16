اخبار ليبيا الان

صحة المؤقتة تبحث مع ادارة التفتيش سبل تنفيذ استراتيجية الوزارة للربع الأول من عام 2018

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب أمس الاحد بمقر ديوان الوزارة في مدينة البيضاء، اجتماع موسع بحضور مدير ادارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة جمعة بطاو ، ومدير مكتب التفتيش والمتابعة بنغازي الكبرى ناصر الكاديكي.

عقوب أطلع بحسب المكتب الإعلامي بوزارة الصحة على سير عمل إدارة التفتيش ومناقشة التقارير الدورية للقطاع الصحي من المرافق والمنشات الطبية خلال الربع الاول من عام 2018.

وناقش  المجتمعون مدى تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة المؤقتة وآليه العمل بالقرارات التنظيمية والتأكيد على أهميه الدور التي تقوم به هذه الإدارة والتي تساهم في تصويب الأخطاء وتتابع التزام الإدارات والمرافق الصحيه بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك