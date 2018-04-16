شبكة تنظيم منظمات المجتمع المدني تنظم لقاء تمهيديا لبحث ثوابت وطنية للمنطقة الشرقية في المؤتمر الجامع

بنغازي 16 أبريل 2018 (وال) – عقدت شبكة تنظيم منظمات المجتمع المدني في مدينة بنغازي لقاء تقابليا ضم عددا من منتسبي الشبكة إضافة إلى أكاديميين وخبراء ونشطاء سياسيين وذلك للتحضير للمؤتمر الوطني الجامع والذي تعتزم الأمم المتحدة تنظيمه بين الليبيين.

وقال رئيس الشبكة السيد مهيوس القطراني إن الجميع ناقش خلال هذا اللقاء كيفية الخروج بثوابت وطنية لكافة المجموعات التي ستكون ممثلة في المؤتمر الوطني الجامع عن المنطقة الشرقية.

وأضاف القطراني إن هذا اللقاء عقدت على غراره لقاءات مماثلة لمختلف الفئات في مدينة بنغازي، معربا عن أمله خروج الجميع بخطوط عريضة لثوابت وطنية لكل سكان المنطقة الشرقية تمثلهم وينطلقون من خلاله في المؤتمر الوطني الجامع الذي تعتزم الأمم المتحدة إقامته لتحريك حالة الجمود السياسي الذي أصيب به المشهد الليبي.

وأوضح القطراني أن هذه اللقاءات عقدت بعد المؤتمر التمهيدي الذي عقد في فندق تيبستي وقرر فيه الجميع العمل في إطار مجموعات مصغرة للخروج برؤية واضحة ومشروع قوي يجمع شكل الليبيين. (وال – بنغازي) ع ع

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