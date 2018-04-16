المنفور : سلاح الجو نجح في إصابة نقاط تمركز الجماعات الاجنبية المسلحة في الجنوب

المنفور قال في تصريح صحفي اليوم الاثنين لقناة ليبيا روحها الوطن، إن المجموعات المسلحة الكبيرة عادت إلى بلدانها الأصلية، ولم يتبق منها إلا مجموعات صغيرة، مشيراً إلى أن التعامل معها قريباً بحسب الخطط العسكرية المعدة لذلك الهدف.

وأضاف رئيس الغرفة بأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة تأتي لتنسيق العمليات الجوية والبرية، ليكون الجنوب بالكامل تحت نطاق عمل هذه الغرفة.

ونوّه المنفور إلى أنه منذ بداية عمليات الجنوب كانت المعلومات ترد تباعاً فيما يخص التجمعات الأجنية المسلحة في مناطق مختلفة، موضحاً أن الإنذار الموجه للمسلحين الأفارقة والأجانب في الجنوب لايزال قائماً، وأن أي مسلح أجنبي سيكون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة.

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