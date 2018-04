المتوسط

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، اليوم الاثنين 16 أبريل، مع نظيره السعودي عادل الجبير، في مدينة الظهران لبحث القضايا والتعاون الثنائي بين ليبيا والسعودية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

من جانبه هنأ «سيالة» السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا على نجاح القمة العربية التاسعة والعشرين، والتي تهدف إلى تحقيق مزيد من التضامن العربي المشترك.

The post «سيالة» يلتقي نظيره السعودي على هامش «قمة الدمام» لبحث التعاون المشترك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية