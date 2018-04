جلسة حوارية مع المعلمين للتباحث حول خطة الوزارة لإجراء امتحانات الثانوية

المتوسط:

دعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، المعلمين ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن التعليمي وكل المهتمين بقضايا التعليم ووسائل الإعلام المختلفة، لحضور جلسة حوارية مفتوحة مع وكيل الوزارة وبعض مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، للتباحث حول خطة الوزارة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري «2017-2018م».

وحددت الوزارة يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 17 أبريل، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك لعقد الجلسة، وذلك بمقر ديوان الوزارة بمنطقة الهاني بطرابلس.

