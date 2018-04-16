بلدية زوارة تلتقي مع المسؤولين عن الجانب التونسي من منفذ رأس جدير الحدودي

عين ليبيا

اجتمع مساء أمس الأحد عميد بلدية زوارة “حافظ جمعة بن ساسي” ووالي مدنين “الحبيب بشواط” بمنفذ راسجدير الحدودي وذلك في إطار التعاون بين بلدية زوارة وولاية مدنين.

ويُشار أن الاجتماع قد تم بحضور مدير منفذ راس جدير “عبدالسلام العمراني” ومدير جمرك منفذ تونس “أنيس البيض” ومدير مكتب عميد بلدية زوارة “حسام الطويني” وبعض الإدارات من الجانب التونسي، حيث نُوقشت عدة امور تخص بلدية زوارة وولاية مدنين وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين المنطقتين.

كما تم في الإجتماع أيضا تغطية أوجه التعاون الاقتصادي والاجتماعي وحل المختنقات على الجانبين فيما يخدم الطرفين.

يذكر أن الاجتماع قد اختتم بالتأكيد من كلا الطرفين على ضرورة عقد جلسة موسعة في القريب العاجل بحضور عدة أطراف أخرى من الجانبين لدراسة أوجه التعاون المشترك.

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