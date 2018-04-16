ورشة عمل برعاية أممية حول التشريعات الليبية

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عن اختتام ورشة عمل حول التشريعات الليبية.

وبين البرنامج في تغريدة له بموقع “تويتر” أن أعضاء عن مجلس النواب ومجلس الدولة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني شاركوا في ورشة العمل التي نظمها كلا من ” @UNDPLibya و @UNSMIL ” بهدف “رفع وعي صناع القرار بأهمية احترام القوانين الوطنية للفوارق بين الجنسين”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يلتزم بدعم جهود تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية الحرجة، بدءا من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي بالإضافة إلى دعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا وتمكين المجتمع المدني الليبي وتقوية مسارات العدالة الانتقالية في البلاد.

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