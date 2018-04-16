دعوة لكل القوى الوطنية داخل ليبيا للاصطفاف وتأسيس تيار وطني

دعت منظمة “نتضامن من أجل الوطن” “وحركة شباب من مصراتة” كل القوى الوطنية داخل ليبيا للاصطفاف وتأسيس تيار وطني موحد مقاوم وذلك لبناء الدولة الوطنية في وجه العابثين والفوضويين والمؤدلجين ومن يسعون لإعادة ليبيا لمربع العنف والإرهاب واستمرار تفشي الفوضى والفساد والجريمة.

وشددت المنظمة في بيان لها على ضرورة استنهاض الهمم الوطنية للمضي قدما في مشروع استعادة الوطن، داعية إلى الوفاء والالتزام والتمسك بتضحيات الشجعان الذين حاربوا الإرهاب في أجزاء واسعة من ليبيا وساهموا في كسر شوكته.

مضيفة أن مسؤولية الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه ومؤسساته واجب على كل مواطن ومواطنة، وأن محاولات الالتفاف على التضحيات لن تخدع الليبيين من جديد ومصيرها الفشل.

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