عقيلة يقاضي شكشك

طلب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، من القائم بأعمال النائب العام، تحريك دعوى جنائية ضد رئيس ديوان المحاسبة السابق خالد شكشك، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق نصر حسن، بتهمة الاستيلاء على المنصب وارتكاب جرائم جنائية وفق قانون العقوبات.

وذكّر عقيلة في كتاب موجه للقائم بأعمال النائب العام، بصدور قرارا بإعفاء شكشك من مهامه كرئيس لديوان المحاسبة، وقرار آخر بإعفاء حسن من مهامه كوكيل لهيئة الرقابة الإدارية، وتكليف غيرهما بهذه المهام.

وقال عقيلة إن إنه وبالرغم من نشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية، إلا أن المسؤولين لم ينفذا القرارين، واستمرا في أداء أعمالهما.

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