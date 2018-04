خاص/ المتوسط:

قالَ عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، إنَّ مجموعة قليلة من أعضاء المجلس، وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد، قاموا اليوم بـ خلق «بلبلة»، خلال انعقاد الجلسة، الأمر الذي دفعَ رئيس الجلسة برفعها.

وأضاف «الدرسي»، خلال تصريحٍ خاص لصحيفة «المتوسط»، أنَّ هذه الجلسة كانت تُناقش بند التمديد لرئيس ديوان المحاسبة، قائلاً: «تمَّ رفع الجلسة للغد الثلاثاء، الذي يُوافق 17 أبريل الجاري».

وفي سياقٍ ذي صلة، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إنَّ أعضاء مجلس النواب، ناقشوا خلال جلسة اليوم، شغر منصب رئيس ديوان المحاسبة، حيثُ تم تداول الكلمات بين الأعضاء وتبادل الآراء إزاء شغر هذا المنصب، إذ تم تأجيل الفصل في هذا الموضوع إلى جلسة يوم غد الثلاثاء، بعد تعليق الجلسة لهذا اليوم.

The post «الدرسي» يكشف أسباب تعطيل جلسة النواب اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية