الدولية للصليب الأحمر توفر معدات طبية لرعاية حوالي 50 جريحا لطبي سبها

سبها 16 أبريل 2018 (وال) – قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا بتزويد المركز الطبي سبها بالمعدات الطبية اللازمة لرعاية حوالي 50 جريحا.

وقدمت هذه المساعدات عقب المواجهات التي شهدتها مدينة سبها مؤخراً بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية التابعة لحركات المعارضة التشادية والسودانية .

يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستمر في توفير المساعدة لضحايا النزاعات المسلحة تماشيا مع المهمة الموكلة إليها . ( وال – سبها) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال