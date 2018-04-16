بلدية سوق الجمعة تواصل أعمال مشروع حديقة 20 رمضان

تتواصل في بلدية سوق الجمعة أعمال تنفيذ مشروع حديقة 20 رمضان بطريق الشط من قبل شركة الخدمات العامة.

وقالت البلدية على صفحتها على موقع فيسبوك الأحد، إن أعمال المشروع شملت تسوية التربة وصيانة شبكات منظومة الري والإنارة الكهربائية وتمتد من مستشفى الكلى إلى جزيرة دوران معيتيقة.

وأضافت البلدية بأنها قدمت لجهات حكومية طلبات متعلقة بأعمال ومشاريع داخل نطاق البلدية، إلا أن الموافقة جاءت لهذا العمل كما خصص مبلغ مالي لتنفيذه.

وأملت البلدية بأن تتم الموافقة على مشاريع أخرى أكثر أهمية وأولوية في ميزانية عام 2018، مضيفة بأنها لا تستطيع قانونا نقل أموال مشروع لآخر وإن كانت له الأولوية.

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