اليونيسف تقدم خدمات تعليمية وترفيهية للأطفال في ليبيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”عن تقديم خدمات تعليمية وترفيهية للأطفال في ليبيا.

وقالت “يونيسف” في تغريدة لها بموقع “تويتر” إن “الضرورة الإنسانية تفرض علينا أن نوفر للأطفال المحتجزين في ليبيا ضروريات البقاء والعيش الكريم، بما في ذلك توفير الأنشطة الترفيهية والتعليمية”.

وأضافت المنظمة “أن التعليم واللعب هما من الحقوق الأساسية لكل طفل”.

وكانت يونيسيف أعلنت أن أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا بحاجة للمساعدة الإنسانية، داعية إلى الوصول لحل سياسي للأزمة وإنهاء العنف من أجل أطفال ليبيا.

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