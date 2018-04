«الثني» يعفي رئيس هيئة الثقافة من منصبه دون ذكر الأسباب

المتوسط:

أصدر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله عبد الرحمن الثني، قرارًا بإعفاء خالد عبد الحميد نجم، من مهامه كرئيسٍ للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني.

وجاء في نص القرار، بأنْ يتولى جمعة سعيد محمد الفاخري، رئيسًا للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يُخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

