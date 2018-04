المتوسط:

أكد القائم بالأعمال الصيني لدى ليبيا وانج كمين أن بلاده تدعم التسوية السياسية في ليبيا كجزء من خطة العمل التي اقترحتها الأمم المتحدة.

وأوضح الدبلوماسي الصيني في تصريحات صحفية نشرت اليوم “أن الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية مهم للسماح للشعب الليبي بأن يقرر مصيره بنفسه»، مضيفا أن هذه الأمور تتحقق من خلال دعم خارطة الطريق للأمم المتحدة”.

وشدد على أهمية إطلاق المؤتمر الوطني الذي اقترحته الأمم المتحدة في عدد من المدن الليبية لأنه سيمكن الليبيين من مناقشة مشاكلهم وأفضل الطرق لإنهاء الأزمة.

وكان رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” التقى أمس الأحد بالسفير الصيني لدى ليبيا “لي زيغو”، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس لبحث الأزمة الليبية الراهنة.

The post القائم بالأعمال الصيني لدى ليبيا: ندعم التسوية السياسية و«المؤتمر الوطني» أفضل طرق إنهاء الأزمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية