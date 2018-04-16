الأمم المتحدة تبحث الخطط التي تسعى لتنفيذها في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الاثنين ماريا ريبيرو، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، والمدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لؤي شبانة، والوفد المرافق له. وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن شبانة استعرض خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الخطط والبرامج التي يسعى البرنامج لتنفيذها في ليبيا، وفق الاحتياجات الفعلية المتمثلة في تقديم خدماتها للمواطنين، التي تبدأ من القاعدة الشعبية في مجال الرعاية الصحية، وذلك ضمن خطة الاستجابة السريعة في المناطق النائية.

وبحث شبانة فتح المجال لمشاركة الشباب في العديد من البرامج، منها القيادة، تعزيز التنمية المستدامة، الأمن، السلام، تمكين المرأة، بالتعاون مع الصندوق الإنمائي واليونسيف، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة، الشؤون الاجتماعية، هيئة الشباب، منظمات المجتمع المدني، والعمل على تعزيز القدرات الإحصائية ونظم البيانات فيما يتعلق بالتعداد السكاني.

من جانبه أشاد معيتيق بخطة البرنامج التي تهدف لتقديم خدماتها للمواطنين في مجالات مهمة، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود تنفيذ البرامج وفقاً للاحتياجات الفعلية.

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