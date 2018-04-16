كوريا الجنوبية: جاهزون لاستئناف العمل بليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الاثنين مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا “تشوي سونغ سو”، الخطوات العملية بشأن عودة الشركات الكورية، لاستكمال المشروعات المتعاقد عليها. وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق انه جرى خلال اللقاء بحث استكمال مشروعات المحطات الكهربائية، وتكليف فرق عمل من المهندسين المختصين من الشركات الكورية لإعداد تقاريرها، لضمان عودتها والبدء في العمل هذا الصيف، وإعادة افتتاح السفارة للعمل من طرابلس خلال الأشهر القريبة القادمة.

وأعرب السفير “سونغ سو”، عن جاهزية الشركات الكورية للعمل في ليبيا، في حال توفير الضمانات الأمنية والبيئة المناسبة لاستكمال المشاريع، مؤكدا تطلع بلاده لزيادة حجم المشاريع، لتشمل المشاريع الإنشائية والإسكانية وتجهيز المدارس وفقاً للمتطلبات. وأشار السفير للبرنامج التدريبي بالتنسيق مع وزارة العمل الليبية لتدريب الفنيين في العديد من التخصصات.

من جانبه أكد معيتيق على رغبة حكومة الوفاق الوطني في الاستفادة من التجربة الكورية في مجال الحكومة الالكترونية حسب الحاجة المتمثلة في “الجمارك، المصارف، الجوازات، الإمداد الطبي”، والعمل على إيفاد متخصصين للتدريب في كوريا.

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