شنيب: السراج يطمح للرئاسة من البوابة الأميركية

كشف عضو المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية هاني شنيب، أن رئيس المجلس الرئاسي يعتزم التوجه إلى واشنطن لطرح نفسه على أنه أفضل الشخصيات لقيادة البلاد.

وقال شنيب، بصفحته في “فيسبوك”، أن السراج سيحاول إقناع الإدارة الأميركية بأنه الأنسب لهذه الفترة من تاريخ البلاد، حيث برزت رغبته في الترشح للانتخابات القادمة، أو الاستمرار في رئاسة المجلس الرئاسي.

وأضاف شنيب، موجها حديثه للسراج، “الحسابات الليبية المجمدة عهدة أجيال ليبيا القادمة وأنصح بالابتعاد عنها، فجمودها أفضل من ضياعها في غياب رقابة وسلطة تشريعية”.

ولفت إلى أن يوم الأربعاء المقبل ستكون هناك جلسة في مجلس النواب الأميركي لمناقشة الملف الليبي، وسيحاول من يقدمهم ممثلو الوفاق على أنهم خبراء إبداء آراء وسينصحون باستمرار تأييد الوضع الحالي وقد يتطرقون الى ملف الأموال المجمدة.

وبين شنيب أن هذه الجلسة ستشهد طرح أسئلة أكثر حده عن فشل الاتفاق ومسار الأمم المتحدة، مؤكدا أن الحلول يجب ان تخرج من الشارع الليبي وليس من أزقة واشنطن ولندن وروما وباريس، وفق تعبيره.

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