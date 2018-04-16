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توفر أنواع من علاج السكري في توكرة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

توكرة-العنوان

أعلن مركز السكر ببلدية توكرة بمقره الكائن في منطقة برسس والتابع لمكتب الصيدلة والإمداد الطبي عن توفيره لأنواع من علاج السكري (أقراص).

وأفاد أن الأنواع المتوفرة هي (januvia 100mg , janumet 50mg/500, janumet 50mg /1000mg ).

ونوه المركز بجميع مرضى السكري الذين يتلقون هذا الدواء الحضور في المواعيد والأماكن التالية:

الثلاثاء 2018/4/17 بالعيادة المجمعة دريانة

 الثلاثاء 2018/4/17 بالمركز الصحي برسس

الخميس 2018/4/19 بالمركز الصحي توكرة

وشدد المركز على مراعاة إحضار الوصفة الطبية وكتيب المتابعة، وذلك للتسجيل ولاستلام حصتهم من الدواء.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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