توفر أنواع من علاج السكري في توكرة

توكرة-العنوان

أعلن مركز السكر ببلدية توكرة بمقره الكائن في منطقة برسس والتابع لمكتب الصيدلة والإمداد الطبي عن توفيره لأنواع من علاج السكري (أقراص).

وأفاد أن الأنواع المتوفرة هي (januvia 100mg , janumet 50mg/500, janumet 50mg /1000mg ).

ونوه المركز بجميع مرضى السكري الذين يتلقون هذا الدواء الحضور في المواعيد والأماكن التالية:

الثلاثاء 2018/4/17 بالعيادة المجمعة دريانة

الثلاثاء 2018/4/17 بالمركز الصحي برسس

الخميس 2018/4/19 بالمركز الصحي توكرة

وشدد المركز على مراعاة إحضار الوصفة الطبية وكتيب المتابعة، وذلك للتسجيل ولاستلام حصتهم من الدواء.

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