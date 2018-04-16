أهالي بني وليد يحملون المجلس المحلي أزمة الصرف الصحي

حمل سكان مدينة بني وليد المجلس المحلي بالمدينة المسؤولية نتيجة انفجار قنوات الصرف الصحي بشوارع المدينة . واكدوا أن هذا الامر تسبب في انتشار مياه الصرف الصحي في أغلب شوارع المدينة مما أعاق حركة سير وتنقل المواطنين وعمل المؤسسات داخل المدينة . وأوضح احد سكان العمارات المجاورة لبرك مياه الصرف الصحي ان سكان الحي تضرروا نتيجة تجمع هذه المياه مما تسببت من منعهم حتى من الخروج من مساكنهم . وحذر في هذا الخصوص من الأمراض التي قد تسببها هذه المياه في حال عدم وضع حلول جذرية وسريعة لهذه المشكلة . يذكر ان المجلس المحلي بني وليد قام خلال السنة الماضية بحلول بسيطة ولَم تكن جذرية الامر الذي تسبب في رجوع ازمة الصرف الصحي على ما كانت عليه سابقا.

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