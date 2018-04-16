بيروني: لا نهدف للاستيطان جنوب ليبيا

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، الاثنين، إن اتفاقية الهجرة غير القانونية المبرمة مع حكومة الوفاق ليس الهدف منها الاستيطان في الجنوب، وإنما السير في خطين متوازيين، هما: تطوير الجنوب ومكافحة الهجرة، بجانب المساعدات العاجلة، بالإضافة إلى وجود برنامج لتطوير الزراعة في المنطقة الجنوبية.

جاء خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع بيروني، في مقر المجلس بطرابلس، حيث أكد المشري أن إيطاليا تتصدر الدول التي يهمها استقرار ليبيا وأنها الشريك الأكبر والأكثر فهما للملف الليبي نتيجة للتقارب الثقافي بين البلدين.

بدروه، أكد بيروني أن نتائج الانتخابات الإيطالية لن تؤثر سلبا في السياسة الخارجية إزاء الملف الليبي، وأن بلاده مستمرة في دعم خطة عمل الأمم المتحدة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي للمشري.

وأشار السفير إلى أن بلاده مستمرة في منح التأشيرات ومساعدة الليبيين في توفير الخدمات اللازمة والمساعدات الإنسانية العاجلة تحت مسمى “جسر التضامن”.

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