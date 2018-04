الميهوب” لـ” المتوسط”: المؤتمر الجامع “لن يؤدي إلى نتيجة وهو والعدم سواء”

خاص / المتوسط

علق عضو مجلس النواب، “طلال ميهوب”، على تأجيل المؤتمر الجامع «الليبي الليبي» أعماله التي كان من المقرر عقدها، أمس الأحد، بمدينة الحمامات التونسية لحين إشعار آخر، قائلا إنه “لن يؤدي إلى نتيجة وهو والعم سواء “.

وأشار الميهوب، في اتصال هاتفي مع صحيفة ” المتوسط”، إلى أن 67 نائبا قاموا بإصدار بيان ينتقدون فيه التدخل الذي وصفه بالسافر للبعثة الأممية في ليبيا”

وحول الأوضع في درنة قال “الميهوب”، ” الجيش الأن يضرب في العمق التشادي ويستطيع ضرب الإرهاب اينما وجد بعد تحرير بنغازي والحقول النفطية، مشيرا إلى أن الجيش ليس مثل 2014 الان الجيش بكامل قوته وعلى استعداد كامل لمواجهة الارهاب والضرب بيد من حديد”

وطالب، ” الميهوب”، أهالي مدينة درنة وشبابها وأعيانها بالتعاون مع قوات الجيش الوطني، والابتعاد عن أماكن تواجد الجماعات المتطرفة، مشددا على ضرورة قيام أهالي درنة بالإبلاغ عن أماكن الجماعات المسلحة لتعود المدينة إلى حضن الوطن”، مشيرا إلى أن تحرير درنة بات وشيكا.

في غضون ذلك طالب عضو مجلس النواب، خير الله التركاوي، أهالي مدينة درنة بإعداد العدة من أجل استقبال قوات الجيش الوطني، ومساعدتها في عملية تحرير المدينة.

وقال التركاوي، في تصريح تليفزيوني رصدته “المتوسط”، “إن المدينة وأهلها عانوا الأمرين، من سيطرة هذه المجموعات على مفاصل المدينة، ومن تشديد الحصار المحكم عليها وعلى منافذها من قوات الجيش لإضعاف إمداد الإرهابيين فيها”، مشدداً على تأييده ومباركته انطلاق عملية تحرير مدينة درنة من بقايا المجموعات الإرهابية.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، قد أكّد خلال تصريحات تليفزيونية، كانت “المتوسط” قد رصدتها، تسلم كل الوحدات المكلفة بالمهمة العسكرية في مدينة درنة لمناطق تمركزاتها، مشدداً على كامل جاهزية القوات، ومؤكداً عزمها على تطهير المدينة.

