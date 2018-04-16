مراقبة الآثار والبلدي بنغازي يحتفلان باليوم العالمي لحماية المواقع الأثرية

بنغازي 16 أبريل 2018 (وال)- يعتزم مراقبة آثار بنغازي بالتعاون مع بلدية بنغازي، الاحتفال باليوم العالمي لحماية المواقع الأثرية .

هذا وستقام الاحتفالية يوم الأربعاء 18 أبريل الجاري تحت شعار “بنغازي العنقاء تنهض من جديد”، بمبنى القشلة العثمانية مقر ديوان مراقبة آثار بنغازي “متحف الكيش” .

وستتخلل الاحتفالية تكريم عدد من الرواد والعلماء الذين قدموا للآثار أعمال جليلة في مجال حماية التراث والموروث التراثي، ومساهمتهم في إثراء الإرث الإنساني والحضاري . (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال