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مراقبة الآثار والبلدي بنغازي يحتفلان باليوم العالمي لحماية المواقع الأثرية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 16 أبريل 2018 (وال)- يعتزم مراقبة آثار بنغازي بالتعاون مع بلدية بنغازي، الاحتفال باليوم العالمي لحماية المواقع الأثرية .

هذا وستقام الاحتفالية يوم الأربعاء 18 أبريل الجاري تحت شعار “بنغازي العنقاء تنهض من جديد”، بمبنى القشلة العثمانية مقر ديوان مراقبة آثار بنغازي “متحف الكيش” .

وستتخلل الاحتفالية تكريم عدد من الرواد والعلماء الذين قدموا للآثار أعمال جليلة في مجال حماية التراث والموروث التراثي، ومساهمتهم في إثراء الإرث الإنساني والحضاري . (وال- بنغازي) ر ت

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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