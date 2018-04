خاص / المتوسط

كشف النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، ناجي مختار، في اتصال هاتفي مع صحيفة ” المتوسط” أنه يترأس وفد من المجلس لزيارة البرلمان في طبرق للتواصل المباشر مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وأعضاء البرلمان.

وحول اعلان بعض أعضاء البرلمان توقف استكمال الحوار مع مجلس النواب بعد تولي خالد المشري مرشح حزب العدالة والبناء، رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، قال مختار” الحوار ليس له علاقة بالمشري ” مشيرا إلى أن القرار بمجلس الدولة خاضع لعدة مراحل وليس بيد المشري، رافضا اختزال “مجلس الدولة في شخص “.

وأردف مختار ” بصفتي النائب الأول لرئيس المجلس أؤكد نحن لدينا إرادة واصرار ملح على التواصل مع مجلس النواب لإنجاز توافق حقيقي “. وأوضح مختار، أن من أهم ملفات المجلس أزمة الجنوب”، مضيفا ” اتولى ملف الجنوب بشكل شخصي لانه يحتاج لتفعيل مؤسسات الدولة، مستطرد ” نحن الان لدينا تواصل مع كل الأطراف للانتقال إلى الجنوب وتفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية”.

ودعا ناجي، دولة مصر إلى القيام بدور أكبر في التوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب، مشيدا بدور مصر في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية”

وحول انتخاب مجلس النواب محمد الشكري، محافظ لمصرف ليبيا المركزي، أكد ناجي أن هناك تباين داخل مجلس الدولة في انتخاب الشكري فهناك بعض الاعضاء يرون انه من الضروري اعادة الانتخابات لإعطاء الفرصة لمن يرى في نفسه الكفاءة، والبعض الأخر يرون اعتماد انتخاب الشكري، لافتا إلى أن هناك شبه اجماع داخل على عدم وجود مبرر لاستمرار محافظ ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير في منصبه”‎

The post ‎”النائب الأول لرئيس المجلس الاستشاري” لـ” المتوسط”: لا مبرر لوجود “الكبير” في منصبه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية