مديرية أمن شحات تحذر من حرائق الغابات بالمنطقة جراء الطقس

أصدرت مديرية أمن شحات إعلاناً وصفته عبر مكتبها الإعلامي بالهام والضروري تضمن نشرة إرشادية و توعوية للمواطنين الزائرين للمنطقة ولكافة القاطنين بها ..

وأشارت المديرية في إعلانها إلى مجموعة من التوصيات والتي وصفتها بـ “التوجيهات اللازمة” لتجنب حرائق الغابات المتوقعة تزامناً مع دخول من موسم “فصل الصيف” بالمنطقة وتوافر بيئة مساعدة على إشتعال الحرائق ..

ودعت المديرية إلى ضرورة عدم إلقاء أعقاب السجائر المشتعلة في المساحات العشبية أو على جانبي الطرق المحاذية لمناطق الغابات ، والحذر من عدم إضرام النيران بأماكن الاصطياف البرية المليئة بالغابات والنباتات المتيبسة وعدم إشعال النار بمكبات النفايات وغيرها..

يذكر أن أقليم “الجبل الأخضر” شرقي ليبيا قد شهد خلال عام 2013″” ميلادية موجة حر مرتفعة تسببت في إحتراق مساحات كبيرة من الغابات فيه بمناطق متفرقة

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