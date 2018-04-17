المؤقتة تكلف أمل الحاج بإدارة "معهد علي الشعالية"

اصدر وكيل وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة امس قرارا بتكليف امل محمد الحاج مديرا لمعهد علي الشعالية للمسرح والموسيقى ببنغازي .

وكانت رئاسة الوزراء قد اصدرت قرارا شهر فبراير الماضي بنقل تبعية المعهد من الهيئة العامة للثقافة والاعلام الى وزارة التعليم .

وكانت امل الحاج قد عملت مديرة للمعهد اواخر عام 2016 وحتى اصدار رئيس هيئة الثقافة والاعلام السابق خالد نجم قرارا باعفاء امل الحاج وتكليف فرج عبدالكريم في ابريل 2017 تمكنت خلالها من ايجاد مقر للمعهد واعادة الدراسة اليه واجراء الامتحانات المتعطلة للطلبة وتخرج دفعة دراسية .

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