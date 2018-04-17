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المؤقتة تكلف أمل الحاج بإدارة "معهد علي الشعالية"

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اصدر وكيل وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة  امس قرارا بتكليف امل محمد الحاج مديرا لمعهد علي الشعالية للمسرح والموسيقى ببنغازي .

وكانت رئاسة الوزراء قد اصدرت قرارا شهر فبراير الماضي بنقل تبعية المعهد من الهيئة العامة للثقافة والاعلام الى وزارة التعليم .

وكانت  امل الحاج  قد عملت مديرة  للمعهد اواخر عام 2016 وحتى  اصدار رئيس هيئة الثقافة والاعلام السابق خالد نجم قرارا باعفاء امل الحاج وتكليف فرج عبدالكريم  في ابريل 2017  تمكنت خلالها من ايجاد مقر للمعهد واعادة الدراسة اليه  واجراء الامتحانات المتعطلة للطلبة  وتخرج دفعة دراسية .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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