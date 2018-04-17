لجنة المسارات السياحية الصحراوية تعقد اجتماعها الثاني بمقر الهيئة

اجتمع صباح أمس بمقر الهيئة العامة للسياحة، أعضاء لجنة تحديد المسارات وخطوط السير السياحية الصحراوية، بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة (خيضر بشير مالك) ووكيل وزارة المواصلات لشؤون الطرق والنقل البري رئيس اللجنة المهندس (عبدالمطلب البدوي) ورئيس اللجنة الادارية لمصلحة الطرق والجسور المهندس (الحسين سويدان) ورئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع السكة الحديدية المهندس (عادل الجميل)، والعميد (حسني بتوري الحداد) مندوب رئيس جهاز حرس الحدود ومدير مركز المعلومات والتوثيق السياحي المهندس (أسامة الخبولي) ومدير إدارة تنشيط السياحة (زكريا أبوزيد)، والخبراء المختصين، الدكتور جمعة سالم، والدكتور خالد غومة.

وبحث الاجتماع آليات تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة العامة للسياحة، ووزارة المواصلات والنقل، وتشكيل فرق مشتركة لإعداد خطة عمل اللجنة المشكلة وفق قرار المجلس الرئاسي، بمافي ذلك ربط الطرق المعبدة بالمسارات والدروب الصحراوية المؤدية إلى المزارات السياحية وتهيئتها لاستقبال السياح، وإجراء المسح الميداني، ووضع العلامات الإرشادية بالمواقع المستهدفة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما ناقش الحاضرون توفير قاعدة البيانات السياحة لإدارة مشروع إدارة وتنفيذ السكة الحديدية، تمهيداً لربط المواقع السياحية بمسار السكة الحديدية الرابطة بين المدن الليبية، وبمايخدم رؤية قطاع السياحة، ويحقق أهدافه.

واستعرض مدير مركز المعلومات والتوثيق السياحي، عبر عرض ضوئي أهم مراحل جمع البيانات والمعلومات التي قامت فرق المركز يجمعها خلال الفترة الماضية، والرامية إلى تحديد المسارات السياحية، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

وتتولى اللجنة وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 152 لسنة 2018، مهام تحديد المسارات وخطوط السير السياحية الصحراوية لكامل الصحراء الليبية، ووضع العلامات الارشادية باللغات المختلفة التي توضح تلك المسارات وبيان المسافة بينها.

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