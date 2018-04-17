المستشار أبوشناف يكشف ملامح خطة عمله بعد حلفه اليمين وزيراً لداخلية المؤقتة

ليبيا – أدى المستشار إبراهيم خليفة بوشناف الإثنين اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق ليباشر بذلك مهامه وزيرا للداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة بعد نيله ثقة البرلمان الثلاثاء الماضي.

وفي كلمة له عقب أدائه القسم القانوني حيا وزير الداخلية الجديد اعضاء مجلس النواب رئاسة وأعضاء على منحه الثقة لأداء مهامه المنوطة به.

وتعهد المستشار بوشناف بأن يلزم نفسه أمام الشعب الليبي الذي قال انه متعطش للأمن والأمان بأن يظل هو وزملائه من رجال الشرطة والأجهزة الأمنية خدما لهم لا سادة عليهم.

كما تعهد بأن تكون مراكز وأقسام الشرطة والأجهزة الأمنية ملاذا آمنا لمن اعتدي عليه أو انتهكت حقوقه.

وأكد أنه سيسعى قدر جهده لإعادة انضباط الشارع ولمكافحة الجريمة مشددا على أنه سيلتزم بمدد الحجز والإيقاف المنصوص عليها قانونا ولا يتجاوزها.

واختتم وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف كلمته بالقول إن شعارنا سيكون “ليبيا تستعد ونحن نستطيع” وذلك وفقاً لوكالة الانباء الليبية بالحكومة المؤقتة .

المرصد – متابعات

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