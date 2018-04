خاص – المتوسط :

أكد رئيس اللجنة الإعلامية لعودة أهالي تاورغاء في مخيم قرارة القطف “أحمد شرتيل “ أن نازحي تاورغاء بمخيم قرارة القطف شرقي بني وليد يمهلون ة الجهات الليبية كافة القائمة بحلحلة ملف عودتهم إلى ديارهم إلى ماقبل شهر رمضان المقبل ، معلنين عن دعوات بدخول مدينتهم جبرا،متحملين كافة العواقب حتي الموت حال تعقد المشهد أكثر من ذلك .

و قال شرتيل، في تصريح خاص لــ”المتوسط” بأن محاولات الصلح بين مصراته وتاورغاء لازالت تشهد حالة من “المد و الجزر”، خاصة و أن الاجتماعات لم تنظر حتى الان إلى صعوبة المرحلة و التعقيدات التي يواجهها ملف المصالحة و الذي جاء في مسودة اتفاق الصلح أو كما أسموه مصراته انحراف على الاتفاق بأن يكون الميثاق مجرد ميثاق تعايش سلمي.

وأضاف شرتيل بأن لجنة تاورغاء تسعى حثيتاً بأن يخرج ميثاق يرضي أهالي تاورغاء بعد إجحاف للحقوق في الاتفاق المصالحة بين مصراته و تاورغاء.

وأوضح شرتيل، أن الوضع الانساني بالمخيمات لم يعد مأساويا و إنما بات كارثيا ، مضيفا بأن تسيس الجانب الإنساني للنازحين يعد من أهداف القوى الخارجية التي لها أطماع أخري.

و أوضح شرتيل بأن الزيارات التي قامت بها الجهات اللليبية أو الدولية “لا تسمن و لا تغني من جوع”، على حد تعبيره، واصفا زيارة البعثة الأممية للمخيمات بالــ”ركيكة” ومضيفا بأن رئيس حكومة الوفاق “فائز السراج” بات غير قادر على تنفيذ قرارات مجلسه بشأن أزمة الشارع التاورغي نظرا لتخبطه،بحسب قوله

The post نازحي تاورغاء يعلنون التقدم صوب مدينتهم قبل شهر رمضان المقبل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية