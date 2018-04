القوات الخاصة تنتظر التعليمات لإقتحام درنة

خاص – المتوسط :

أنهت القوات الخاصة الصاعقة استعدادها من أجل الانطلاق لتحرير مدينة درنة من براثن الإرهابيين.

و أعلن المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار “عبد الكريم صبره” في تصريح خاص لــ”المتوسط” بأن أفراد غرفة السيطرة المتحركه بالقوات الخاصة الصاعقة، أعلنوا من داخل محاور مدينة درنة اليوم الثلاثاء استعدادهم التام لتلقي التعليمات بشأن إقتحام المدينة

جدير بالذكر أن رئيس الأركان العامة للجيش الوطني والحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري،أصدر السبت الماضي ، تعليمات بإطلاق معركة تحرير مدينة درنة،وذلك بناءً على التعليمات الصادرةمن القائد العام المشير خليفة حفتر.

