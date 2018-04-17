أول تعليق من طيرات البراق عن المقطع ” المفزع ” المتداول لإحدى طائراتها

ليبيا – أصدرت شركة ” طيران البراق ” بياناً حول مقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي لاحدى طائراتها والتي قيل أنها كانت فى حالة سقوط بسبب خلل ما بعد إقلاعها من بنينا بنغازي فى رحلة داخلية إلى طرابلس .

وقالت الشركة فى بيانها الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه أن المقطع الذي التقط أثناء مرور الطائرة بحالة من الاهتزاز الشديد غير المألوف كان بعد إقلاعها من مطار بنينا مساء الاحد في وجهتها لمطار معيتيقة من على ارتفاع 5000 قدم تصاعدياً تقريباً .

وأضافت : ” مرت الطائرة بمنطقة مطبات هوائية من متوسطة إلى شديدة و التي تسمى ب CAT .. clear air turbulence حيث عبرت منطقة انعكاس في درجة الحرارة اي زيادة الحرارة مع زيادة ارتفاع الطائرة في حين ان الطبيعي هو ان تنخفض درجة الحرارة وفقاً للقوانين الفيزيائية ” .

وأوضحت البراق بأن هذا الاختلاف يسمى ” temperature inversion ” ويتسبب في نشأة تيارات عمودية تنتج عنها مطبات هوائية من متوسطة لشديدة وعادةً ما تخيف الركاب بشكل كبير و قد ينتج عنها بعض الرضوض لبعضهم نتيجة اصطدامهم ببعض أو بمقاعد الطائرة ” .

وأكدت البراق بأن ما حدث كان ظاهرة فيزيائية نادرة تم التعامل معها بحرفية ومهنية عالية وواصلت الطائرة رحلتها و حطت بوجهتها معيتيقة بسلام مؤكدة بأنها تتمتع بطاقم جوي مدرب بشكل كامل وتعامل مع هذه الحادثة كلا حسب مسؤولياته .

وختمت طيران البراق بيانها بأن كابتن الطائرة أبلغ الركاب مباشرة عن هذه المطبات الهوائية مشيرة الى أن ما يتداول خارج نطاق هذا البيان هو من وهم ورسم بعض الركاب لأفكار لا تعلم مصدرها ولا يوجد لها أي ثوابت علمية ، وذلك بحسب نص البيان .

المرصد – متابعات

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