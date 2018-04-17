السفير الإيطالي: استمرار منح التأشيرات لليبيين.. وبرنامج تنمية زراعية في الجنوب

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا «جوزيبي بيروني»، إن بلاده مستمرة في منح التأشيرات ومساعدة الليبيين في توفير الخدمات اللازمة والمساعدات الإنسانية العاجلة تحت مسمى «جسر التضامن» من خلال وزارة الحكم المحلي، موجهة لبعض البلديات خاصة في الجنوب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، بالسفير الإيطالي لدى ليبيا في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأشار «بيروني» إلى أنّ إيطاليا هي الدولة الوحيدة المتواجدة عمليا وبشكل رسمي بسفارتها في طرابلس وقنصليتها في طبرق، لافتا إلى استمرار العمل على استئناف العلاقات التجارية والثقافية، وأنّ الأسابيع المقبلة حُبلى بالتطورات على هذا الصعيد، مشددا على أن العلاقات بين إيطاليا وليبيا مميزة بين الشعبين قبل أن تكون بين الحكومتين.

وأكد السفير الإيطالي أن اتفاقية الهجرة غير الشرعية المبرمة مع حكومة الوفاق ليس الهدف منها الاستيطان في الجنوب، بل السير في خطين متوازيين هما تطوير الجنوب ومكافحة الهجرة غير القانونية، بجانب المساعدات العاجلة، بالإضافة إلى وجود برنامج لتطوير الزراعة في المنطقة الجنوبية، خصوصا بعد تحسن الوضع الأمني هناك.

وجدد السفير التزام بلاده بدعم الاستقرار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة إجراء حوار شامل تشارك فيه كافة الأطراف المعترفة بالاتفاق السياسي والداعمة لمبدأ تقاسم السلطة، مؤكداً في سياق آخر على تطابق موقف بلاده مع موقف رئاسة المجلس الأعلى للدولة بشأن حصر دور المؤتمر الجامع في دعم مساعي المصالحة الوطنية والضغط على الأجسام الشرعية للوصول إلى خروجٍ من الأزمة.

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