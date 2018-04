السفير التركي يلتقي رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق في طرابلس

المتوسط :

التقى .عبدالرحمن السويحلي، أمس الأثنين،السفير التركي لدى ليبيا “أحمد دوغان” في مقر إقامته بالعاصمة طرابلس لبحث تطورات الوضع في ليبيا.

وبحث الجانبان ، خلال اجتماعهما أيضا، ، مستجدات خطة عمل الأمم المتحدة وعلى رأسها الاستعدادات اللازمة الاستحقاقات الديمقراطية المُقبلة.

من جانبه هنأ السفير التركي الدكتور “السويحلي” بنجاح العملية الديمقراطية المُتمثلة في انتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري والتي تعتبر نموذجًا فريدًا من نوعه في ليبيا ينبغي أن يُحتذى به.

وأبدي السفير التركي تقديره للدور الإيجابي للدكتور “السويحلي” في نجاح هذه العملية ، مؤكدًا على أهمية استمراره في المساهمة من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

