موظف بطيران البراق : ظاهرة فيزيائية نادرة وراء اهتزاز الطائرة

تداول عدد من النشطاء بموقع التواصل الإجتماعي ” الفيس بوك”،مقطع مصور، يظهر هلع وصراخ عدد من عدد من الركاب في طائرة البراق الليبية التى كانت على وشك السقوط أثناء توجهها إلى مطار معيتيقه الدولي.

من جانبه، أكد أحد موظفي طيران البراق “أمير أبو سن” عبر تدوينة له على صفحته بالــ”الفيس بوك” شرحا مفصلا للحالة الفنية التي نتج عنها الاهتزاز العنيف للطائرة.

وأرجع أبو سن، سبب الاهتزاز إلى حدوث ظاهرة فيزيائية نادرة، قائلا “بأنه أثناء إقلاع الطائرة من مطار بنينا في بنغازي، مساء الأمس الإثنين، و على ارتفاع 5000 قدم تصاعداً تقريباً ، مرت الطائرة بمنطقة مطبات هوائية من متوسطة إلى شديدة و التي تسمى ب clear air turbulence والتي تعد منطقة انعكاس في درجة الحرارة، موضحا بأن زيادة الحرارة مع زيادة ارتفاع الطائرة أدى إلى اهتزاز الطائرة بعنف”.

و تابع “ابو سن” قائلا بأن هلع الركاب أتي نتيجة مرور الطائرة و هذا الاختلاف يسمى ب temperature inversion و الذي يتسبب في تيارات عموديه تنتج عنها مطبات هوائية من متوسطة لشديدة و الذي ينتج عنه بعض الرضوخ لبعض الركاب نتيجة اصطدامهم ببعض أو بمقاعد الطائرة.

و أفاد ” أبو سن” بأن الطاقم الجوي للطائرة المدرب بشكل كامل، تمكن من التعامل مع الوضع ،موضحا بأن الطائرة واصلت رحلتها بشكل طبيعي.

