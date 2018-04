اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش و الجماعات الإرهابية في درنة

المتوسط :

شهدت مدينة درنة،في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، إشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومجلس شورى درنة الإرهابي جنوبي المدينة .

وبحسب مصادر عسكرية، فأن الاشتباكات بين الجيش و الجماعات الإرهابية تتمركز في منطقة الظهر الحمر جنوبى غرب المدينة .

جدير بالذكر أن هذه الاشتباكات تأتي عقب إعلان رئاسة الاركان العامة اكتمال التجهيزات لاقتحام المدينة لمجابهة الجماعات الارهابية وذلك تنفيذاً لتعليمات الفائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

