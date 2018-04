“عقيلة صالح”يطالب النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد “مغتصبين السلطة”

المتوسط :

ناشد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يطالب النائب العام بتحريك دعوة جنائية بحق رئيس ديوان المحاسبة ووكيل هيئة الرقابة الإدارية السابقين باعتبارهما مغتصبين للسلطة

ناشد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،أمس الإثنين،القائم بأعمال النائب العام بتحريك دعوى جنائية بحق كل من رئيس ديوان المحاسبة السابق ، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق .

و طالب عقيلة، نقلا عن وكالة الانباء الليبية بتحريك دعوى جنائية ضد رئيس ديوان المحاسبة السابق خالد شكشك ، ووكيل هيأة الرقابة الإدارية السابق السيد نصر ، باعتبارهما مغتصبين للسلطة ومرتكبين للجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات .

وتأتي مطالب عقيلة، عقب إصدار مجلس النواب قرار رقم (30) لسنة 2014 م، بشأن إعفاء الأول من مهامه كرئيس لديوان المحاسبة، وقرار رقم (27) لسنة 2014 م بإعفاء الثاني من مهامه كوكيل لهيئة الرقابة الإدارية، وتكليف غيرهما بهذه المهام عملا بالقوانين 19 / 20 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية

