وصل وفد من مهندسي شركة “انكا تكنيك”التركية التي تدير محطة أوباري للغاز إلى مطار المدينة .

وتأتي هذه الزيارة بهدف الاطلاع على آخر الأوضاع بموقع محطة الطاقة برفقة رئيس بلدية المدينة، وذلك في إطار استعدادات الشركة قبل استئناف العمل بالمحطة.

جدير بالذكر أن عمل شركة “انكا” في محطة أوباري لتوليد الطاقة توقف منذ نوفمبر الماضي بعد أن تم اختطاف ثلاثة مهندسين أتراك ومهندسا افريقيا.

