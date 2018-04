“بيروني” يغرد بنتائج لقائه مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري

المتوسط :

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” ،أمس الإثنين، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بيروني” والوفد المرافق له في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المشهد السياسي في ليبيا وملف الهجرة غير القانونية.

من جانبه أفاد “بيروني”، خلال تغريده له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن اللقاء تناول التركيز على أهمية الحوار بين مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب وكذلك بحث سبل المكافحة المشتركة لجميع أنواع التطرف.

وجدد “بيروني” ، خلال اللقاء الذي حضره كل من النائبين الأول والثاني لمجلس الدولة الاسنشاري ناجي مختار، و فوزي العقاب، ومقرر المجلس محمد بوسنينة، -جدد- دعم بلاده للاتفاق السياسي، مشيرا بأن إيطاليا تتصدر الدول التي يهمها استقرار ليبيا وأنها الشريك الأكبر والأكثر فهماً للملف الليبي نتيجة للتقارب الثقافي بين البلدين.

وأشاد “بيروني” بالعملية الانتخابية التي جرت مؤخرا لانتخاب رئيس للمجلس، مؤكدا في ذات السياق على أن نتائج الانتخابات الإيطالية لن تؤثر سلباً في السياسة الخارجية إزاء الملف الليبي.

و أوضح “بيروني” أن بلاده مستمرة في دعم خطة عمل الأمم المتحدة وكذلك العمل مع شركائها الدوليين في دعم الجهود لإحداث توافق بين المجلسين لتعديل الاتفاق السياسي.

وأشار “بيروني” إلى أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة المتواجدة عملياً وبشكل رسمي بسفارتها في طرابلس وقنصليتها في طبرق، وأنها مستمرة في منح التأشيرات ومساعدة الليبيين في توفير الخدمات اللازمة والمساعدات الإنسانية العاجلة تحت مسمى “جسر التضامن” من خلال وزارة الحكم المحلي موجهة لبعض البلديات خاصة في الجنوب الليبي.

و أكد “بيروني”، على ضرورة إجراء حوار شامل تشارك فيه كافة الأطراف المعترفة بالاتفاق السياسي والداعمة لمبدأ تقاسم السلطة، مؤكداً في سياق آخر على تطابق موقف بلاده مع موقف رئاسة المجلس الأعلى للدولة بشأن حصر دور المؤتمر الجامع في دعم مساعي المصالحة الوطنية والضغط على الأجسام الشرعية للوصول إلى خروجٍ من الأزمة.

وقال السفير الايطالي،في ختام لقائه، أن اتفاقية الهجرة غير الشرعية المبرمة مع حكومة الوفاق ليس الهدف منها الاستيطان في الجنوب بل السير في خطين متوازيين هما تطوير الجنوب ومكافحة الهجرة غير القانونية، بجانب المساعدات العاجلة، بالإضافة إلى وجود برنامج لتطوير الزراعة في المنطقة الجنوبية، خصوصا بعد تحسن الوضع الأمني هناك.

من جانبه، شدد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار على ضرورة أن يكون العمل على الجانب السياسي بالتوازي مع الجانب الخدمي وذلك لضيق الوقت، من أجل تفعيل مؤسسات الدولة في الجنوب، ليتمكن من مواكبة المسار السياسي مشيراً إلى أن الانتخابات القادمة لن تكون ممكنة إلا في ظل استقرار الجنوب.

