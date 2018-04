” ملف المصالحة الليبية” على طاولة مباحثات المبعوث الأممي وخارجية الكونغو بأديس أبابا

المتوسط :

التقى الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “غسان سلامة”، أمس الاثنين، مع وزير خارجية جمهورية الكونغو “جان كلود غاكوسو ” في أديس أبابا.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” أن الجانبان تطرقا لبحث تعزيز سبل الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من اجل إيجاد بيئة مواتية لحل القضايا الشائكة ذات الصلة بالأزمة الليبية وكذلك تعزيز المصالحة المحلية والوطنية في ليبيا.

