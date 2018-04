“نجم ” يرد على ” الثني ” بشأن إقالته من منصبه كرئيسا للإعلام

المتوسط :

علق رئيس هيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني “خالد نجم”، أمس الإثنين ، على قرار الحكومة المؤقتة بشأن إعفائه من منصبه بالتأكيد على قبوله الأمر قائلا بعبارة موجزة “الحمد لله”

وأعرب “نجم”، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” عن أمله بالتوفيق لرئيس الهيئة الجديد قائلا “ربي يوفق الأستاذ جمعة الفاخري ويسدد خطاه”.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة أصدر، أمس الاثنين،قرارا يقضي بإعفاء نجم من رئاسة هيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني، وتكليف الأديب جمعة سعيد الفاخري خلفا له.

