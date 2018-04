“سلامة” يلتقي ممثل الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن في أديس أبابا

المتوسط :

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أمس الاثنين، مع ممثل الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن السفير إسماعيل الشرقي في أديس أبابا لبحث آخر المستجدات السياسية في البلاد والأوضاع في الجنوب الليبي.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” فأن الطرفين ناقشا الاجتماع المقبل للجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى المعنية بليبيا والذي من المقرر عقده، اليوم الثلاثاء.

