“صنع الله” يبحث مع السفير الكوري سبل تعزيز القطاع النفطي بين البلدين

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”،أمس الاثنين، مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا “تشوي سونغ سو”، سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات الكورية الجنوبية.

من جانبه قال صنع الله أن المؤسسة وشركاتها على استعداد لفتح جسور التعاون مع كافة الشركات الكورية، وقد سبق وان تعاقدت المؤسسة مع عدد من الشركات الكورية في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية بقطاع النفط.

وأكد صنع الله بأن المؤسسة ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة أمام الشركات الكورية للمشاركة في تنفيذ عدد منها.

ومن جهته، وجه ة سفير كوريا الجنوبية دعوة لرئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط لزيارة كوريا الجنوبية من أجل الاطلاع على الإمكانيات المتاحة لدى الشركات، ومدى مساهمتها في تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا .

