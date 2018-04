المتوسط :

اجتمع نائب المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق “فتحي المجبري”أمس الاثنين بمقر مصرف ليبيا المركزي ، مع كل من مدير مكتب المحافظ “عبد اللطيف التونسي”، ومدير إدارة البحوث والإحصاء “ناجى عيسى”، والدكتور “محمد أبوسنينة”،والمستشار الاقتصادي بالمصرف، “فتحي الحاجي” ومدير إدارة العمليات المصرفية.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، فأن الاجتماع تطرق إلى عقد الترتيبات المالية للعام الجاري و التي أحالها المجلس لكل من المركزي، وديوان المحاسبة نهاية الأسبوع الماضي، والتي من المزمع أن تستمر المشاورات فيها مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، حتى نهاية الأسبوع الجاري، بحيث يتم إقرارها مع بداية الأسبوع المقبل.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post حكومة الوفاق تبحث مع مصرف ليبيا المركزي سبل إقرار الترتيبات المالية للعام الجاري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية