المنسقة الاممية للشؤون الانسانية تبحث مع “معيتيق” الدور الأممي بليبيا

التقت نائبة الممثل الخاص ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “ماريا ريبيرو” ومدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية “لؤي شبانه”، أمس الاثنين، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتق لبحث تعزيز دور الأمم المتحدة في ليبيا.

و بحسب الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على “الفيس بوك” فأن اللقاء تطرق لمناقشة تواجد صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا بما فيها برامج دعم الشباب وتمكين المرأة وصحة الأم والولادة.

