يواصل فريق العمل الخاص بمنظمة شيزفي لأسبوع الثاني على التوالي مهامه داخل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة.

و أفاد رئيس مكتب الإعلام بالجهاز، بأن المنظمة شيزفي Cesvi تعد منظمة إنسانية غير حكومية ، حيث يعتمد مشروعها على فحص الحالات المحتاجة من المهاجرين غير الشرعين إلى الدعم النفسي الإجتماعي والحالات المتأثرة جسدياً ونفسيا .

