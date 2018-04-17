عقيلة صالح يطالب بتحريك دعوى جنائية بحق مسؤولين

طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى يوم الإثنين القائم بأعمال النائب العام بتحريك دعوى جنائية بحق كل من رئيس ديوان المحاسبة السابق خالد أحمد منصور شكشك، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق .

هذا وجاء ذلك في مطالبة القائم بأعمال النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد خالد أحمد منصور شكشك رئيس ديوان المحاسبة السابق، ونصر علي حسين وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، باعتبارهما مغتصبين للسلطة ومرتكبين للجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات .

وتأتي مطالب رئيس مجلس النواب عقب إصدار مجلس النواب قرار رقم (30) لسنة 2014 م، بشأن إعفاء الأول من مهامه كرئيس لديوان المحاسبة، وقرار رقم (27) لسنة 2014 م بإعفاء الثاني من مهامه كوكيل لهيأة الرقابة الإدارية، وتكليف غيرهما بهذه المهام عملا بالقوانين 19 / 20 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وهيأة الرقابة الإدارية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية