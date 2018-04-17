أصحاب مخابز أجدابيا: سنلتزم بتسعيرة الخبز بعد توفير الدقيق المدعوم

عقد أمس الاثنين بقاعة مراقبة الاقتصاد أجدابيا، اجتماع خاصة بنقابة المخابز والمطاحن أجدابيا وبحضور رئيس وأعضاء النقابة وقد نوقش خلال الاجتماع المشاكل والعراقيل التي يواجهها أصحاب المخابز وكان أهمها عدم توفر الدقيق المدعوم والمواد المكونة لرغيف الخبز مع ارتفاع في أسعارها ونقص اليد العاملة.

وقال رئيس نقابة المخابز والمطاحن أجدابيا، سالم بحرورة في تصريح خاص لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” إن الاجتماع عقد من أجل توضيح آخر التطورات والنتائج التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذي عقد الأيام الماضية بديوان وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة وبحضور وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس نقابة المخابز والمطاحن أجدابيا وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة بخصوص نقص الدقيق المدعوم وارتفاع سعر الخبز بمدينة أجدابيا.

وأضاف سالم بوحرورة قائلاً: “لقد تلقينا من وكيل وزارة الاقتصاد وعد بتوفير حصة مخابز أجدابيا من الدقيق المدعوم ابتداءً من الأسبوع القادم”.

وتابع رئيس نقابة المخابز: “على هذا الأساس تم الاتفاق مع أصحاب المخابز وإلزامهم بكتابة تعهد خطي على توفير رغيف الخبز للمواطن طيلة أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة وذلك حسب جدول مواعيد العمل لكل مخبز ويكون رغيف الخبز طبقاً للمواصفات الصحية والفنية وبسعره القديم عشرة قروش للرغيف الواحد”، مشيراً إلى انه سيتم تنفيذ هذا الاتفاق بعد توزيع الدقيق المدعوم مباشرة.

يذكر أن مدينة أجدابيا يوجد بها 54 مخبزاً مسجلاً بإجراءات رسمية لدى نقابة المخابز والمطاحن.

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